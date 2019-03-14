РИАМО - 14 мар. На авиасалоне МАКС-2019, который пройдет с 27 августа по 1 сентября в подмосковном Жуковском, представят первый серийный вертолет Ми-38, сообщается в группе авиасалона в «ВКонтакте».

«МАКС-2019, как и выставки предыдущих лет, станет площадкой для премьерной демонстрации. Холдинг «Вертолеты России» представит первый серийный вертолет Ми-38. Новинка, собранная Казанским вертолетным заводом, обещает стать гвоздем программы», — говорится в сообщении.

Впервые потенциальным покупателям будет предложена винтокрылая машина, сочетающая роскошь VIP-салона большого бизнес-джета, выдающиеся показатели по скорости и дальности полета и способность выполнять взлет с небольших площадок.

Авиасалон МАКС пройдет в этом году с 27 августа по 1 сентября на аэродроме «Раменское» в Жуковском.