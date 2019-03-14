РИАМО (КОРОЛЕВ) – 14 мар. В четверг ветерану труда Валерию Кряжеву из Подольска исполнилось 90 лет, с праздником его поздравил руководитель городской администрации Юрий Копцик, передает корреспондент «РИАМО в Королеве».

«Вы прошли тяжелый путь, на вашу долю выпало много испытаний. Но вы выстояли, долгое время трудились инженером на РКК «Энергия». Более того, со своей супругой в прошлом году вы отметили 60-летие совместной жизни, воспитали прекрасного внука. Я желаю вам счастья, здоровья, желаю радоваться жизни», – сказал Копцик.

Ветерану вручили поздравительные адреса от президента Российской Федерации Владимира Путина и главы города Александра Ходырева, цветы и подарки.

Валерий Кряжев – ветеран труда, гражданин, приравненный по пенсионному обеспечению к труженикам тыла, родился 14 марта 1929 года.

В 1953 году был направлен по распределению в город Калининград Московской области (современный Королев) в Конструкторское бюро имени Грабина. Начал работать на должности техника, затем перешел на инженерскую должность, разрабатывал рационализаторские предложения. После объединения КБ имени Грабина с НПО «Энергия» продолжил работу на НПО Энергия.

В 1989 году Кряжев вышел на пенсию. Награжден медалью «Ветеран труда СССР».