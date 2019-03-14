РИАМО – 14 мар. Управляющая организация ООО «УК-Стройпромавтоматика» по предписанию Госжилинспекции Московской области устранила подтопление подвала в жилом доме №1Б, расположенном в квартале Введенского в подмосковном Звенигороде, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

Жилищные инспекторы в ходе внеплановой выездной проверки зафиксировали, что подвальное помещение 5-ой секции в вышеуказанном доме находится в неудовлетворительном состоянии. А именно, имелись подтопления, местами лужи, освещение в подвале не работало.

«ООО «УК-Стройпромавтоматика» получила от государственных жилищных инспекторов предписание об устранении выявленных в ходе проверки нарушений в кратчайшие сроки. Ведь такое состояние подвального помещения вредит всему дому: отсутствие своевременно принятых мер может привести к постепенному разрушению фундамента здания», – сказал руководитель Госжилинспекции Московской области Вадим Соков.

В отношении генерального директора управляющей организации было возбуждено административное дело по статье «За осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований». Ответственное должностное лицо оштрафовали на 25 тысяч рублей.

По итогам контрольной проверки исполнения предписания государственные жилищные инспекторы зафиксировали факт проведения управляющей компанией работ по осушению подвального помещения, устранению причин его подтопления и восстановлению освещения в полном объеме в установленные сроки.