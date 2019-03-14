РИАМО - 14 мар. В результате работы по систематизации и приведению объектов дорожного сервиса в соответствие с требованиями законодательства в Подмосковье к 2021 году ожидается, что число незаконных автомоек и автосервисов не превысит 5%, сообщил в четверг журналистам министр потребительского рынка и услуг Московской области Владимир Посаженников.

«Мы сами себе цели и задачи поставили до 2021 года: 80% автомоек и автосервисов должны полностью соответствовать требованиям. 15% - частично с последующим устранением нарушений. С учетом роста информатизации и появления муниципальных услуг, помогающих регистрировать предприятия с помощью цифровых технологий, я думаю, что мы эту проблему закроем», - сказал Посаженников.

Как уточняется в презентации к выступлению, ожидается, что к 2021 году число объектов дорожного сервиса, полностью не соответствующих требованиям законодательства, не будет превышать 5%; предприятий, имеющих недочеты, - 15%. В настоящее время по результатам мониторинга межведомственной комиссии 42% проверенных объектов имеют отдельные нарушения, и 53% полностью не соответствуют законодательству.

С ноября 2016 года заявление на разрешение строительства (реконструкции) в границах полосы отвода, а также на присоединение к автодорогам общего пользования можно подать через портал госуслуг Московской области. В 2018 году этой возможностью воспользовались более 5 тысяч человек.