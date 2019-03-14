РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 14 мар. В подмосковном Подольске на улице Курчатова восстановили уличное освещение после жалобы жителя, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Житель Подольска написал на портал жалобу на неисправный фонарь освещения на улице Курчатова. Он отметил, что фонарь не горел между домами №№72 и 74.

«Администрация Подольска рассмотрела данное обращение и сообщает, что 14 марта по указанной информации был проведен осмотр. Факты подтвердились. Работы по устранению нарушений проведены», – сказал председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству администрации городского округа Илья Скоморохов.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.