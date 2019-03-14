РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 14 мар. Информация о минировании школ №№9 и 20 в Люберцах не подтвердилась, сообщается на официальном сайте администрации муниципалитета.

«Информация о минировании двух школ – №9 и №20 в Люберцах оказалась ложной. Это выяснилось спустя несколько часов после проверки образовательных учреждений сотрудниками спецслужб», – говорится в сообщении.

Звонок о якобы заложенных взрывных устройствах в учебных учреждениях поступил на пульт дежурного в 10:40. В учреждения оперативно выехали сотрудники правоохранительных органов.

«Уже сейчас в школе №20 возобновлен учебный процесс, а в школе №9 занятия также начнутся в ближайшее время», - заключается в материале.