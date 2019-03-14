РИАМО (КОРОЛЕВ) – 14 мар. В квартире жилого дома в микрорайоне Юбилейный подмосковного Королева произошел пожар, возгорание ликвидировано, пострадавших нет, сообщил «РИАМО в Королеве» директор муниципального казенного учреждения «Королевский центр безопасности и гражданской обороны населения» Александр Потатуев.

Возгорание произошло в квартире на 8 этаже в доме на улице Соколова, дом №7/4. В квартире проживают пенсионеры.

«Возгорание произошло на 8 этаже в комнате трехкомнатной квартиры. Из подъезда эвакуировали 13 человек. Пострадавших нет, в госпитализации никто не нуждается. Сейчас пожар ликвидирован, люди возвращаются в квартиры», – сказал Потатуев.

Первую помощь жителям подъезда оказали медики. Жители пострадавшей квартиры от госпитализации отказались. Пострадавших и погибших нет.