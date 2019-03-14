РИАМО - 14 мар. Весной 2019 года подмосковный Серпухов может войти в национальный туристский проект «Золотое кольцо России», сообщила вице-губернатор Московской области Наталья Виртуозова.

В четверг в подмосковном Серпухове глава городского округа Дмитрий Жариков выступил с ежегодным отчетом перед жителями об итогах работы за 2018 год и приоритетных путях развития городского округа в текущем году.

«Начинается весенний сезон. Мы недавно получили исследование крупного туристического агентства в стране. И Серпухов является одним из самых посещаемых городов в Московской области. Правительство выбрало основные города, и Серпухов включен во все туристические маршруты этим летом. Сейчас формируется программа. Дополнительные средства на благоустройство будут выделены в первую очередь именно в Серпухове. Мы очень надеемся, что этой весной городской округ будет включен в «Золотое кольцо (России – ред.)» и Серпухов увидят как можно больше людей», - сказала Виртуозова.

Также она назвала местный музей одним из лучших региональных музеев страны.

«Я очень люблю этот город, ваш музей. Считаю, что это лучший региональный музей страны. Я все время переживаю, если кто-то об этом не знает. Я искренне хочу пожелать всем вам, всей команде, которая работает в администрации городского округа, чтобы вы были вместе, потому что по одному ни глава, ни правительство Московской области ничего не сделают. Нам очень нужна ваша поддержка особенно сейчас, когда мы очень надеемся, что за быстрые сроки решим большинство самых тяжелых проблем, только вместе, только вперед. И город преобразится. Я искренне считаю, что Серпухов в стране - один из самых красивых городов, один из самых достойных, особенных. Этот город достоин самого лучшего», - добавила Виртуозова.

Чтобы войти в «Золотое кольцо», город должен соответствовать ряду требований – быть не моложе XV века, иметь православный облик, в нем должны располагаться объекты культурного наследия, по большей части отреставрированные. Также есть ряд критериев, касающихся размещения, отелей, паркингов, навигации.

Города могут не только стать частью бренда, но и выйти из него – если качество туристических объектов будет падать и город перестанет соответствовать критериям, то комиссия исключит его.

Сейчас в состав «Большого Золотого кольца» входят Ярославль, Ростов, Переяславль-Залесский, Владимир, Суздаль, Иваново, Кострома, Сергиев Посад и Углич.