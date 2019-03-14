РИАМО - 14 мар. Пожарные ликвидировали возгорание в частном доме в поселении Апрелевка Наро-Фоминского городского округа, в результате инцидента один человек пострадал, сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по Московской области.

Сообщение о пожаре на улице Республиканская, 77 поступило в 01:43 в четверг. В 10:10 возгорание ликвидировали.

«Есть пострадавший. Привлекаемые силы и средства: четыре единицы техники и 15 человек», – говорится в сообщении.

За минувшие сутки в Московской области произошло 37 пожаров.