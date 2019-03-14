РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 14 мар. Школу добрососедства планируют создать в подмосковном Красногорске, в рамках школы молодые жители городского округа смогут пообщаться с представителями всех конфессий, сообщила начальник управления информационной политики и социальных коммуникаций администрации муниципалитета Елена Шарварко.

В Молодежном центре Красногорска в четверг провели круглый стол «Формирование гражданской солидарности и межнациональной толерантности, профилактика национального экстремизма в молодежной среде в горокруге». В мероприятии приняли участие члены общественной палаты муниципалитета, представитель Красногорского благочиния Павел Островский, председатель мусульманской общины горокруга Ильхам хазрат Садыков, представители администрации и молодежного актива.

«Сегодня (14 марта – ред.) прозвучало много дельных интересных предложений. В частности, создать школу добрососедства, в рамках которой представители всех конфессий, которые так или иначе присутствует в Красногорске, ответят на вопросы молодежи. Мы это непременно реализуем. Это будет важно и интересно как для учащихся, так и для учителей и родителей», – сказала Шарварко.

Она отметила, что форматы работы с молодежью в Красногорске в ближайшее время претерпят изменения.

«У нас получился интересный диалог. Очень здорово, что было много разных мнений. Участники круглого стола пришли к консенсусу и выработали совместный план дальнейшей работы», – добавил председатель комиссии по межнациональным и межконфессиональным вопросам общественной палаты горокруга Максим Никитин.