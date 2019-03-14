РИАМО - 14 мар. В столице утром в четверг за три часа потеплело почти на 8 градусов, температура в течение дня продолжит повышаться, ее максимальное значение может составить плюс 4 градуса, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Минувшей ночью к центру России с запада приблизился антициклон. Облака поредели, и приземный воздух начал интенсивно выхолаживаться. Минимальная температура на опорной метеостанции города отмечалась в 6 часов утра и составила минус 10,2 градуса. Но с восходом солнца температура начала быстро повышаться и за три часа «минусы» уменьшились на 8 единиц», — говорится в сообщении.

В 9 часов в столице было минус 2,5 градуса. В течение дня температура повысится до плюс 2-4 градусов.

Прошедшая ночь не стала самой холодной в этом месяце. Самую низкую температуру в нынешнем марте зафиксировали 2 числа, когда было минус 12,1 градуса. Морозно также было в ночь на 7 марта, температура достигла минус 12 градусов.