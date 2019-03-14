РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 14 мар. В поселке Молодежный подмосковного Подольска 26 и 28 марта проведут детские праздники «Сказочный денек», посвященные книгам, мероприятия пройдут для детей дошкольного и младшего школьного возрастов, сообщается на странице «СДК Молодежный» в соцсети «ВКонтакте».

В дни весенних каникул, с 23 по 31 марта, в библиотеках, школах, Домах культуры городского округа традиционно проходит Неделя детской и юношеской книги.

«Так, сельский Дом культуры «Молодежный» и Муниципальное учреждение культуры «Библиотека №18» поселка Молодежный 26 марта в 12:00 проведет для учеников начальных классов детский праздник «Сказочный денек». В рамках мероприятия, атаманша из сказки «Снежная Королева» проведет для ребят веселые конкурсы. Из сказки «Золотой ключик» – Буратино проведет увлекательную викторину, а Мальвина научит ребят хорошим манерам», – говорится в сообщении.

Помимо этого, для детей инсценируют несколько басен Ивана Крылова.

Также в рамках Недели детской книги 28 марта в 16:00 в СДК «Молодежный» проведут детский утренник «Сказочный денек» для воспитанников детского сада.