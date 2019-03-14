РИАМО - 14 мар. В продажу поступили билеты на поезд с первым модернизированным плацкартным вагоном, первый рейс будет из Ростова-на-Дону в Москву 18 марта, затем из Москвы в Анапу 19 марта, главное отличие обновленного интерьера – возможность организации личного пространства, сообщается на сайте ОАО «Российские железные дороги».

«Первый плацкартный вагон с модернизированным интерьером в марте начнет курсировать в составах двух фирменных поездов: №19/20 Ростов-на-Дону – Москва и №11/12 Анапа – Москва. В первый рейс с пассажирами он отправится из Ростова-на-Дону в Москву 18 марта, а из Москвы – 19 марта в Анапу. Билеты в обновленный вагон можно приобрести уже сейчас, при этом стоимость проезда в нем не будет отличаться от цены билета в другие плацкартные вагоны», – говорится в сообщении.

В новом комфортном вагоне сохранена традиционная компоновка. Главное отличие обновленного интерьера – возможность организации личного пространства для каждого пассажира за счет перегородок со встроенными лестницами и индивидуальных шторок. Здесь предусмотрены диваны с подголовниками, индивидуальное освещение, электрические розетки и USB-порты. Обивочные ткани изготовлены из износостойких пожаробезопасных материалов.

В коридорах вагона установлены фильтр для очистки воды, а также сенсорная панель. Туалетная комната оборудована гигиеническим душем, пеленальным столиком, дозатором для мыла и бумажных полотенец, встроенным феном для рук.

Модернизированный плацкартный вагон полностью прошел испытания и процедуру сертификации. Всего до конца 2019 поступит 50 обновленных плацкартных вагонов, которые будут включены в составы поездов дальнего следования.