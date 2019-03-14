РИАМО – 14 мар. Завод немецкого автогиганта Mercedes, строящийся в индустриальном парке «Есипово» в подмосковном городском округе Солнечногорск, запустят 3 апреля текущего года, передает ТАСС.

«Будет торжественное открытие 3 апреля», – сказал генеральный директор АО «Мерседес-Бенц РУС» Ян Мадея.

Он подчеркнул, что выпускаемый модельный ряд зафиксирован в специнвестконтракте, и после запуска завода автоконцерн планирует начать производство с четырех моделей. Это седан E-класса и три модели внедорожников: GLC, GLE и GLS.

Автомобильный завод начали строить в июне 2017 года. Инвестиции в проект оцениваются в 300 миллионов евро. Планируемая производительность объекта – 25 тысяч машин в год.

По завершении строительства завода в Московской области появится 1,5 тысячи новых рабочих мест.

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