РИАМО (БАЛАШИХА) - 14 мар. В микрорайоне Железнодорожный Балашихи 16 марта пройдет рейд по выявлению нетрезвых водителей, инспекторы ГИБДД будут останавливать автомобили и проверять состояние людей, находящихся за рулем, говорится в сообщении пресс-службы отдела ГИБДД МУ МВД России «Балашихинское».
Мероприятие направлено на обеспечение безопасности дорожного движения и снижение ДТП, совершенных пьяными водителями. Основная цель – выявление водителей, управляющих транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения.
Госавтоинспекция напоминает водителям, что за управление автомобилем в пьяном виде предусмотрено наказание в виде административного штрафа в размере 30 тысяч рублей и лишения права управления транспортными средствами на срок от 1,5 до 2 лет, а при повторном управлении водителю грозит уголовная ответственность.
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