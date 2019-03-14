РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 14 мар. В подмосковном Подольске в марте планируют заключить контракт на 3,6 миллиона рублей для выполнения изыскательских работ и топографической съемки территорий, прилегающих к реконструируемой вылетной магистрали Старого Симферопольского шоссе, сообщается на сайте комитета по строительству и архитектуре администрации горокруга.

В Подольске работает штаб по благоустройству территории, прилегающей к подлежащей реконструкции вылетной магистрали Старого Симферопольского шоссе от 7 километра на проспекте Ленина до 22 километра на улице Московская в микрорайоне Львовский. В него входят представители администрации горокруга, ГИБДД, Госадмтехнадзора.

«В Подольске провели комплексный анализ территорий, прилегающих к вылетной магистрали Старого Симферопольского шоссе. В настоящее время проходят конкурсные процедуры на выполнение изыскательских работ и выполнении топографической съемки. Заключение контракта планируется в марте 2019 года, на это из бюджета горокруга выделили 3,6 миллиона рублей», – говорится в сообщении.

Комитет по строительству и архитектуре разработает концепцию благоустройства прилегающей территории, затем приступят к созданию проектно-сметной документации, которую планируют завершить к концу апреля текущего года. Для этого из бюджета горокруга выделили более 5 миллионов рублей.

Планируется благоустроить около 100 гектаров территории возле шоссе, на которых находится 11 нестационарных торговых объектов, 16 рекламных щитов, 75 опор освещения, почти 9,7 тысячи километров ограждений, 87 объектов капитального строительства, более 30 остановок. Более 34,3 гектара территории требует дополнительной работы по удалению поросли и озеленения.

В зоне реконструкции избавятся от сухостоя, к работам привлекут МУП «ДЕЗ», МУЖРП-12, МУЖРП-1, МБУ «ПКБ», МУЖРП-5, МУЖРП-9, УК «Лаговский», УК «Комтех». Масштабный субботник вдоль вылетных магистралей с посадкой деревьев и кустарников запланирован на 20 апреля текущего года.

Проектно-изыскательские работы планируют провести в апреле-мае 2019 года, получить положительное заключение Мособлэкспертизы – в мае 2019 года. Конкурентные процедуры на строительно-монтажные работы проведут в мае-июне 2019 года. Строительно-монтажные работы намечены на июнь-ноябрь 2019 года.

В ходе работ по реконструкции Старого Симферопольского шоссе в горокруге Подольск планируется расширение трассы до шести полос и возведение двух эстакад. Предусмотрено проведение работ по реконструкции существующих пересечений и примыканий.