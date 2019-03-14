РИАМО – 14 мар. Пятилетняя девочка, оставленная матерью в квартире на севере Москвы, может догнать сверстников по умственному развитию, но для этого ей нужны регулярные занятия, передает ТАСС.

По физическим параметрам девочка не отстает от своих сверстников, однако у нее наблюдается задержка умственного развития – ребенок не разговаривает, а только произносит звуки, похожие на слоги.

«Надежда, что девочка догонит сверстников по умственному развитию, есть. У нее очень живые глазки. Но надо с ней заниматься», – заявил главный педиатр департамента здравоохранения Москвы, главврач детской городской клинической больницы имени Башляевой Исмаил Османов.

Он подчеркнул, что в настоящий момент девочка проходит комплексные медицинские обследования и лечение, а также психологическую реабилитацию.

«Уже удалось душиком полить ее, ручки сама моет, идентифицирует в книжках предметы, которые у нее есть, – продукты, конфетки, живо всем интересуется. Сотрудники больницы стали для нее родными, она с удовольствием с ними контактирует, потихоньку социализируется», – рассказал Османов.

Он отметил, что для реабилитации ребенка привлекут лучших специалистов, которые работают с детьми, имеющими проблемы социального развития.

В квартире на Ленинградском шоссе в Москве 10 марта обнаружили пятилетнюю девочку с вросшим в кожу шеи украшением. У ребенка отсутствуют социальные навыки. Со слов соседей, на момент обнаружения девочки ее матери не было дома несколько дней. Ребенок доставлен в реанимацию, мать задержана.

При допросе в качестве подозреваемой, женщина пояснила, что является матерью-одиночкой и вынуждена, уходя на работу либо по делам, оставлять дочь дома одну. Поскольку у нее имеется просроченный долг за кредит, а также задолженность за коммунальные платежи, для их погашения она собиралась продать квартиру и временно, до приобретения нового жилья, переехать с ребенком к своему знакомому.

После обнаружения истощенной пятилетней девочки в Москве возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 2 статьи 105 УК РФ «Покушение на убийство».

Прокуратура обратилась в Головинский суд Москвы с требованием лишить родительских прав мать девочки-маугли Ирину Гаращенко.

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