Весна – период усталости, стрессов и психологических кризисов, в это время могут обостряться и проблемы во взаимоотношениях со второй половиной. Вместо весенней романтики влюбленные ссорятся и выясняют отношения. Значит, пора навести порядок не только дома, но и в семье. РИАМО совместно с сетью книжных магазинов «Читай-город» составили подборку книг, которые помогут разобраться в себе и партнере, вернуть страсть и обрести гармонию в любовном союзе.

Стив Харви «Поступай как женщина, думай, как мужчина»

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Эта книга ответит на вопрос о том, почему мужчины любят, но не женятся, и раскроет другие секреты сильного пола.

Почему даже самые умные, успешные и привлекательные женщины не всегда понимают поступки мужчин и несчастливы в личной жизни? По мнению автора этой книги, ведущего суперпопулярной в США радиопередачи, посвященной взаимоотношениям, проблема в том, что женщины обращаются за советом к другим женщинам. Хотя мужчина лучше знает, как найти и удержать мужчину. В этой книге Стив Харви дает возможность понять ход мыслей представителей сильного пола, отвечая на множество наболевших вопросов. Например, «Что вы должны, а что не можете требовать от своего мужчины?», «Как распознать маменькиного сыночка, и что делать в этом случае?», «Какие пять вопросов нужно задать мужчине, чтобы определить серьезность его намерений?» Забавная, местами суровая, но всегда правдивая – эту книгу нужно прочитать, если вы хотите узнать, что на самом деле думают мужчины об отношениях с женщинами.

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Лора Дойл «Счастливая жена»

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Как и у миллионов женщин, брак Лоры Дойл с годами стал невыносимым: она заметила все недостатки супруга. Но попытки заставить мужа быть более романтичным, инициативным и амбициозным еще сильнее ухудшили отношения. Отчаявшись восстановить близость, она решила «капитулировать» – перестать контролировать и критиковать мужа, указывать, что и как делать. И тогда мужчина, в которого она влюбилась много лет назад, вернулся. В своей культовой книге Лора расскажет, как методика «капитулировавшей» жены поможет превратить кризисный брак в страстный и счастливый союз, вернуть близость в отношения и стать самой любимой и желанной.

Фарид Юхаев «Пахнет любовью. Идеальные отношения глазами мужчины»

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Популярный телеграм-канал @Lovesmell с 13 000 участников теперь и на бумаге! Автор канала «Пахнет любовью» Фарид Юхаев рассказывает о том, как иногда нам сложно понять друг друга в отношениях, и что нужно сделать, чтобы обыкновенная симпатия переросла в сильное чувство. В его тонких и ироничных жизненных наблюдениях каждый узнает себя: как мы знакомимся, как переживаем перед свиданиями, боимся ли френд-зоны. Он рекомендует иногда затевать ссоры и подшучивать над собой, но остается при этом последним романтиком и обожает свою девушку.

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Белла ДеПауло «Я одна, и мне по...»

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В книге «Я одна, и мне по…» вы найдете 10 развенчанных мифов об одиночестве. Опираясь на десятилетия научных исследований и реальные истории из практики психотерапевтов, Белла ДеПауло невероятно остроумно рассказывает о том, что почти все, что вы слышали о преимуществах женитьбы, – это несусветная чушь, которая если когда-то и претендовала на истину, то сейчас уже невероятно устарела. Многие с детства слышали такие фразы, как: «вот женишься, поймешь», «за мужем, как за каменной стеной», «женщина – хранительница семейного очага», «мужчина без жены как рыба без океана» – все это лишь помогло укрепить в нас мысль, что одному быть стыдно и неправильно. И уж тем более странно хотеть быть одиноким.

Мишель Броуди «Давай больше не ссориться»

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Если скандалы стали нормой общения со второй половиной, пора что-то менять. Мишель Броуди, психолог с двадцатилетним стажем, выделила 12 типов семейных конфликтов - из-за денег, секса, родственников, совместных праздников и т.д. Автор книги описывает механизм каждого из них и предлагает простую технологию их разрешения. А чтобы в пылу скандала рекомендации доктора Броуди не вылетели из головы, все они проиллюстрированы забавными комиксами.

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Михаил Лабковский «Хочу и буду»

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Психолог Михаил Лабковский абсолютно уверен, что человек может и имеет право быть счастливым и делать только то, что он хочет. И этот подход, в том числе, важен для гармоничных отношений. Его книга о том, как понять себя, обрести гармонию и научиться радоваться жизни. Автор исследует причины, препятствующие психически здоровому образу жизни: откуда в нас осознанные и бессознательные тревоги, страхи, неумение слушать себя и строить отношения с другими людьми?

Отличительная черта подхода Лабковского – в конкретике. На любой самый сложный вопрос он всегда дает предельно доходчивый ответ. Его заявления и советы настолько радикальны, что многим приходится сначала испытать удивление, если не шок. В рекомендациях автор не прячется за обтекаемыми формулировками, а четко называет причины проблем. И самое главное, что он знает, как эту проблему решить — без копания в детских психотравмах и пристального анализа вашего прошлого. Если у человека есть знание и желание, то изменить себя и свою жизнь к лучшему вполне реально.

Андрей Курпатов «Мужчина и женщина. Универсальные правила»

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Кажется, что «война полов» никогда не закончится. Неоправданные ожидания, обманутые надежды, разбитые сердца... Но мир все-таки возможен: откройте для себя главные секреты мужской и женской психологии! Главный психологический бестселлер Андрея Курпатова расскажет о том, как женщинам понять мужчин; как мужчинам почувствовать женщин; даст четкие инструкции мужчинам и женщинам. Основанное на серьезных научных исследованиях практическое пособие о взаимопонимании, долгосрочных отношениях и любви.

Гретхен Рубин «Счастлива дома»

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Как за две минуты в день улучшить отношения с мужем? Какая реакция на детские шалости самая правильная? Как сломанный зонт может испортить вам жизнь, а пустая полка в шкафу – наоборот? Гретхен Рубин – автор мирового бестселлера «Проект Счастье» и реальная женщина, которая знает, что сделать, чтобы ситуации, которые вас раздражали, стали приносить радость и удовольствие. Ведь наше счастье во многом определяют наши привычки, а также реакция на происходящее. Новая книга «Счастлива дома» полна простых и в то же время мудрых советов и решений, которые сделают вашу семейную жизнь ощутимо проще и гораздо приятнее. Вы можете следовать 9-месячному плану, разработанному Гретхен, а можете экспериментировать с теми новыми жизненными правилами, которые понравились вам больше всего. Книги Гретхен Рубин издаются в 32 странах, а общий проданный тираж превысил 5 миллионов копий.

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Алексей Капранов «МЖ. Как научиться жить душа в душу с тем, кого любишь»

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Личное счастье не зависит ни от везения, ни от характера человека. Только от того, научился ли он по-настоящему понимать противоположный пол. Книга самого прямолинейного из российских психологов Алексея Капранова – захватывающий гид по территории «М/Ж». Она помогает понять, что происходит в голове и сердце вашего партнера. Понять, принять и научиться извлекать из этого пользу. Видеоролики Алексея Капранова, посвященные отношению полов, набрали более 7 миллионов просмотров. Его тренинги прочли свыше 60 тысяч человек. Большинство замечает: даже один семинар язвительного бородача способен вытащить отношения из затянувшегося кризиса. Как вернуть страсть и счастье в отношения? Как получить от партнера то, что по-настоящему хочется? В чем суть женской логики? Как устроены мужские и женские сценарии? Почему «норма» и счастье не совместимы. Обо всем этом рассказывает автор книги.

Павел Раков «Сила женского притяжения»

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Павел Раков вернет вас в мир отношений, чувств и эмоций. Уже устали спасать брак, который трещит по швам, и получаете от отношений больше слез, чем удовольствия? Вы узнаете, как вылечить любовь! Расслабились в браке и теперь не знаете, как собраться и снова почувствовать себя красоткой? Вы получите мощный заряд мотивации! Думаете, что уже не способны заинтересовать других мужчин? Вы найдете в себе килограмм «изюминок» и выгодно презентуете их мужчинам! Часто болеете и чувствуете себя разбитым корытом? 80% болезней возникают из-за нервов. Значит эта книга – настоящая находка для вас! После прочтения этой книги вы научитесь пользоваться силой собственного притяжения!

Марина Комиссарова «Любовь. Секреты разморозки»

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Полная антология любви и ее динамики от ведущего блогера ЖЖ Evo_lutio. Как влюбить в себя? Как разлюбить? Марина Комиссарова – психолог с 20-летним опытом работы, известный журналист, блогер evo_lutio – автор самого популярного в Рунете блога о психологии, создатель уникальной системы изменения личности – Психоалхимии. Аудитория блога – сотни тысяч человек – ежедневно растет, блог переводят на другие языки. Система претендует на полномасштабное открытие в области научной психологии, но описана в книге доступным, живым языком. Первая книга из серии «Психоалхимии» посвящена разморозке и прокачке любовного ресурса. Благодаря подходу, описанному в книге, сотням людей удалось выйти из кризиса в личной жизни.