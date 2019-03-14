РИАМО - 14 мар. Областное имущество и пакет акций Московского областного дорожного центра (АО «МОДЦ»), продадут с торгов 12 апреля, говорится в сообщении пресс-службы Минмособлимущества.

«Имущественный комплекс в деревне Гребнево городского округа Щелково, принадлежащий Московской области, и акции АО «Московский областной дорожный центр», 100% которых находится в собственности региона, будут выставлены на торги в рамках исполнения прогнозного плана приватизации областного имущества. Торги состоятся 12 апреля на электронной площадке «РТС-Тендер». Стартовая цена имущества составит 225 миллионов рублей», – сказал министр имущественных отношений Московской области Владислав Коган.

Комплекс состоит из девяти объектов капитального строительства и земельного участка площадью 2,4 гектара. Стартовая цена комплекса составляет почти 80 миллионов рублей.

Акционерное общество «МОДЦ» занимается строительством, ремонтом, реконструкцией и эксплуатацией дорожной сети. Пакет акций АО «Московский областной дорожный центр» в количестве 4 492 470 акций оценивается в 144,9 миллиона рублей.

Подать заявку на участие в торгах можно на официальном сайте торгов Российской Федерации и портале РТС-Тендер до 8 апреля.