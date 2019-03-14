РИАМО - 14 мар. Министерство культуры Московской области и Московская государственная академия хореографии (МГАХ) подписали соглашение о сотрудничестве, которое позволит лучше выявлять молодые таланты среди учеников хореографических школ Подмосковья, передает корреспондент РИАМО.

Соглашение подписали министр культуры Московской области Нармин Ширалиева и ректор Московской государственной академии хореографии, народная артистка России Марина Леонова.

«Нам очень важно, чтобы в Московской области были лучшие силы. Лучшие силы с точки зрения образования в сфере хореографии - это Московская государственная академия хореографии под руководством народной артистки России Марины Леоновой. Если педагоги академии балета будут приезжать и смотреть наших ребят и сразу видеть жемчужины, то для ребят - это огромнейший шанс. Большой процент учеников на эти просмотры бы просто не попал», - сказала Ширалиева.

Леонова добавила, что подписанное соглашение дает возможность детям Московской области получить достойное хореографическое образование и выступать во многих известных театрах.

«Я очень рада сотрудничеству с министерством культуры Московской области, поскольку нам это дает источник, где мы можем найти очень талантливых детей. Я считаю, что талантливые дети должны получать образование в профессиональных учебных заведениях. Дети Московской области могут вырасти талантливыми артистами Большого театра, Мариинского театра, La Scala и всех театров мира. Я считаю, что поиск талантов по всей стране - это наша обязанность. В данном случае это соглашение дает возможность искать таланты в Московской области», - добавила Леонова.

Помимо поиска талантов, соглашение предусматривает участие представителей академии в мероприятиях, проводимых на территории Московской области, и организацию совместных проектов: проведение на территории Подмосковья семинаров, конференций и иных мероприятий по обсуждению актуальных проблем в области хореографического искусства.