РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 14 мар. В поселке Молодежный 13 апреля проведут конкурс «Леди совершенство» среди девушек, принять участие смогут все желающие, сообщается на странице «СДК Молодежный» в социальной сети «ВКонтакте».

«На сцене Дома культуры «Молодежный» в одноименном поселке 13 апреля пройдет конкурс «Леди совершенство». Зрители увидят самых лучших, самых интеллектуальных, красивых и творческих девушек поселка. Каждая конкурсантка должна будет подготовить оригинальную программу. Конкурс пройдет в несколько этапов: визитная карточка, интеллектуальный, показ талантов, конкурс причесок и дефиле», – говорится в сообщении.

Мероприятие будет проходить в 16:00. Принять участие смогут все желающие. Подробности можно узнать по телефону: 8(496)762-42-86.