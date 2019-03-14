РИАМО – 14 мар. Управляющие компании-«двойники» в подмосковных Солнечногорске и Подольске по предписаниям Госжилинспекции сменили свои названия, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

Управляющие компании-«двойники» должны были сделать это еще в первой половине 2018 года. Однако Госжилинспекция Московской области продолжает выявлять подобные факты, и менять названия приходится уже по предписаниям надзорного ведомства.

«В 193-ю статью ЖК о лицензионных требованиях был внесен пункт, согласно которому не допускается тождественность или схожесть до степени смешения названий нескольких УК. В этом случае право на фирменное наименование остается за той организацией, которая получила лицензию раньше. Другой же необходимо сменить название», – сказал главный руководитель надзорного ведомства Вадим Соков.

В Солнечногорске домами управляло ООО «ЖилКомСервис», которое получило лицензию 27 августа 2015 года. В то же время в Московской области работает ООО «Жилкомсервис» с лицензией от 1 апреля 2015 года. УК из Солнечногорска предписали изменить наименование в учредительных документах в течение полутора месяцев. Организация исполнила требования Госжилинспекции и теперь носит название «Жилкомсервис-Стандарт».

В Подольске аналогичная ситуация возникла с ООО «Жилэксплуатация». Ей пришлось сменить название на «Жилэксплуатация Подольск». Соответствующие изменения внесены в лицензию УК.

«Компании-двойники были одной из серьезных проблем рынка управления МКД. Нередко случалось, что УК собирала жилищно-коммунальные платежи, банкротилась, а ее дома переходили двойнику. Люди даже не подозревали, что у них сменилась управляющая организация, и потом в судах приходилось доказывать, что они уже заплатили за ЖКУ», – сказал Соков.

По его словам, теперь подобные манипуляции являются незаконными, и это упорядочивает ситуацию в жилищно-коммунальном хозяйстве.

Госжилинспекция Московской области зафиксировала исполнение предписаний, согласно которым управляющим компаниям в городских округах Солнечногорск и Подольск пришлось видоизменить свои названия. Таким образом были исполнены требования, появившиеся в Жилищном кодексе в 2018 году.