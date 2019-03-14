РИАМО (КОРОЛЕВ) – 14 мар. В подмосковном Королеве школьники подарили городской больнице два бактерицидных облучателя-рециркулятора, пульсоксиметры, перинатальные датчики и пластиковые контейнеры, сообщается на странице городской больницы Королева в Instagram.

Учащиеся лицея №5 собрали средства для покупки оборудования в ходе рождественской благотворительной ярмарки.

«На вырученные в ходе Рождественской благотворительной ярмарки средства учащиеся Лицея №5 городского округа Королев приобрели и передали в дар педиатрическому отделению Королевской городской больницы два бактерицидных облучателя-рециркулятора, пульсоксиметры, перинатальные датчики и пластиковые контейнеры. Искренне благодарим ребят за неравнодушное отношение и помощь нашим маленьким пациентам», – говорится в сообщении.

Благотворительная ярмарка проходила в Королеве 14 декабря во время фестиваля «Рождественский дар».