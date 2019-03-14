РИАМО - 14 мар. В столичном районе Сокол до конца года планируют завершить работы по благоустройству территории четырех образовательных учреждений, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Строительные работы будут проводиться по следующим адресам: Песчаный переулок, дом 6 (школа №1251 имени генерала Шарля де Голля), улица Панфилова, дом 6 (колледж сферы услуг №10), Светлый проезд, дом 4а (дошкольное отделение школы №1252 имени Сервантеса) и Волоколамское шоссе, дом 14а (начальная школа №1252 имени Сервантеса)», – говорится в сообщении.

Так, у зданий положат новый асфальт, настелют резиновое покрытие, отремонтируют спортивные площадки, приведут в порядок бортики и ограждения. Кроме того, в колледже планируют заменить пандусы, а в начальной школе №1252 – уложить искусственное покрытие на спортивной площадке.

В этом году в столице планируется построить 22 учебных заведения: 13 детских садов, пять школ и четыре пристройки к школам. Благодаря программе «Миллион деревьев» уже благоустроено 18 613 дворов.