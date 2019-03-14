РИАМО - 14 мар. В начале 2019 года «Почта России» запустила новые сервисы, с помощью которых клиенты могут быстрее и проще оформить отправку посылок, среди них самым популярным в Подмосковье и столице стал сервис «Предзаполненная посылка», сообщил РИАМО представитель пресс-службы макрорегиона Москва «Почты России».

«Сервисы разработаны для клиентов, которые ценят свое время и часто отправляют почтовые посылки. Новые услуги, нацеленные на быстрое и качественное обслуживание, становятся все более популярными у жителей Москвы и области», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что основная идея новых сервисов заключается в экономии времени пользователей – общение оператора и клиента при отправке посылки должно быть минимизировано. «Почта России» предлагает два сервиса, каждый из которых предполагает самостоятельное оформление адресных бланков, а также рассчитан на разные уровни владения электронными услугами.

Чтобы воспользоваться услугой «Предзаполненная посылка», клиент должен зарегистрироваться на сайте pochta.ru, где указываются основные данные отправителя и получателя. В отделении остается только оплатить услугу.

«Для сдачи почтового отправления без очереди необходимо не только заранее оформить почтовую посылку, но и оплатить ее онлайн на официальном сайте «Почты России». Это еще одна новая услуга «Предоплаченная посылка». После оплаты нужно в течение 72 часов отнести данную посылку в любое отделение почтовой связи и, вне зависимости от количества ожидающих людей, просто поставить посылку на стойку оператору и идти дальше по своим делам», — добавил собеседник агентства.

Он уточнил, что жители Московского региона активнее всего пользовались новыми сервисами в феврале. Самой популярной услугой стала «Предзаполненная посылка», в последний месяц зимы в почтовых отделениях Москвы и области принято около 40 тысяч предзаполненных посылок, прирост пользования данной услугой, по сравнению с декабрем 2018 года, составил 39,4%.

Менее активно используют клиенты сервис «Предоплаченной посылки», однако, по сравнению с декабрем, количество пользователей данной услугой в феврале возросло на 70,3%.

В Подмосковье больше всего посылок отправили клиенты из отделений Коломенского почтамта. В феврале также были активны жители Одинцова, Люберец, Котельников и Жуковского.

За февраль в Москве сервисами предзаполненных и предоплаченных посылок больше всего пользовались жители районов Бескудниковский, Восточное Дегунино, Западное Дегунино, Бусиново, Лихоборы, Тимирязевский, Бутырский, Марфино, Алтуфьево, Лианозово.