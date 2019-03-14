РИАМО - 14 мар. Мужчина в состоянии алкогольного опьянения на востоке Москвы угрожал пневматическим пистолетом врачам скорой медицинской помощи, сообщил РИАМО в четверг сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по столице.

«Сегодня в 07:26 в полицию поступило сообщение от бригады скорой помощи о том, что на улице Дмитриевского гражданин, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, вел себя неадекватно, угрожал бригаде скорой помощи пневматическим пистолетом», – сказал собеседник агентства.

Он добавил, что мужчина был задержан и отправлен в полицейский отдел для дальнейшего разбирательства.