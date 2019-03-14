РИАМО - 14 мар. Немецкий автопроизводитель Opel вернется на российский рынок после ухода в 2015 году с тремя новыми моделями, сообщает в четверг Федеральное агентство новостей.

«До конца 2019 года на российский рынок выйдут кроссоверы Crossland X и Grandland X и Combo, последняя модель является близнецом Citroen Berlingo и Peugeot Rifter», – говорится в сообщении.

Кроме того, в этот же период на рынке России появятся микроавтобусы Opel Zafira Life и фургоны Vivaro, а также может появиться хэтчбек Corsa.

Продажи начнутся в четвертом квартале 2019 года. Сейчас для автопроизводителя важно восстановить дилерскую сеть Opel.

Opel ушел с российского рынка в 2015 году. Ранее компания входил в состав концерна GM, который полностью остановил свое производство на заводе в Санкт-Петербурге летом 2015 года. В настоящее время автомобили Opel официально на российском рынке не представлены. Дилеры, ранее работавшие с маркой, реализуют остатки со складов и оказывают гарантийное обслуживание ранее купленных машин.