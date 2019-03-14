РИАМО - 14 мар. Специалисты аэропорта «Шереметьево» утром в четверг обнаружили повреждение крыла самолета Boeing, готовившегося к вылету в Бангкок, судно отстранили от полета, говорится в сообщении пресс-службы воздушной гавани.

«В международном аэропорту «Шереметьево» в 7:10 в процессе противообледенительной обработки воздушного судна Boeing 777 авиакомпании «Россия» (рейс FV/SU 6275 Москва – Бангкок) оператор деайсера <…> обнаружил повреждение на крыле самолета. Авиакомпания была оперативно проинформирована, воздушное судно отстранили от полета», – говорится в сообщении.

Пассажиры были высажены с борта в терминал, переоформлены и затем вылетели на борту другого самолета. В аэропорту создана специальная комиссия для установления причин повреждения крыла.

Специалисты осмотрели крыло и не выявили следов повреждения посторонними предметами.

«Авиационно-технические специалисты пришли к предварительным выводам, что отслоение фрагмента обшивки крыла произошло в процессе полета воздушного судна», – отмечается в материале.