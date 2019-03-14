РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 14 мар. В подмосковных Люберцах эвакуировали школу №20 из-за ложного звонка о минировании, сообщил «РИАМО в Люберцах» заместитель начальника ФГКУ «16 ОФПС по Московской области» Максим Катаев.

Ранее эвакуировали школу №9 в Люберцах.

«Сегодня (14 марта – ред.) эвакуация идет в двух школах городского округа Люберцы – №№9 и 20. Поступили вызовы о минировании, я думаю, хулиганские, пока ничего не нашли», – сказал Катаев.

По словам сотрудника пресс-службы МУ МВД России «Люберецкое», учеников все еще эвакуируют. На месте продолжают работать спецслужбы.