РИАМО – 14 мар. Госдума приняла в четверг в третьем чтении законопроект, который ужесточает уголовную ответственность для лидеров преступных группировок, передает Федеральное агентство новостей.

Проект закона по ужесточению уголовной ответственности за создание ОПГ и участие в ней президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму в феврале.

«Документ вводит уголовную ответственность «за занятие высшего положения в преступной иерархии». Так, за сам факт лидерства предусматривается наказание в виде лишения свободы сроком от восьми до 15 лет со штрафом до 5 миллионов рублей», – отмечается в материале.

Закон содержит и другие нормы, связанные с усилением ответственности как для главарей, так и для рядовых членов банд.

К примеру, до нескольких миллионов увеличиваются штрафы в дополнение к тюремным срокам, а также возрастает минимальный срок заключения за участие в ОПГ. При этом наказания смогут избежать те, кто сообщил о готовящейся «сходке» представителей преступного сообщества, а также активно способствовал пресечению его деятельности.