РИАМО - 14 мар. Отключение электроэнергии, которое произошло на севере Москвы, случилось из-за воздушных шаров, зацепившихся за линию электропередачи, сообщил РИАМО в четверг сотрудник пресс-службы ПАО «МОЭСК».

«На кабельно-воздушной линии 110 кВ Бутырки-Гражданская ПАО «МОЭСК» произошло технологическое нарушение, которое привело к кратковременному обесточиванию потребителей на севере Москвы. Причина – зацепившиеся за линию воздушные шары, выпущенные в воздух неустановленными лицами», – сказал собеседник агентства.

Он отметил, что благодаря слаженной и профессиональной работе энергетиков все потребители ПАО «МОЭСК» были оперативно подключены к резервной схеме электроснабжения.

«Чуть больше времени потребовалось, чтобы подать электроэнергию от резервных источников питания на четыре абонентские распределительные подстанции. В 10:30 электроснабжение было восстановлено у всех потребителей», – добавил собеседник агентства.

Он попросил людей не запускать воздушные шары под линиями электропередачи.