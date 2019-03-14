РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 14 мар. Преподаватель хореографической школы «Вдохновение» подмосковного Красногорска Андрей Сапронов признан лучшим работником организации дополнительного образования сферы культуры в региональном конкурсе профмастерства, сообщается на официальном сайте администрации городского округа.

«Преподаватель муниципального учреждения дополнительного образования «Красногорская специализированная хореографическая школа «Вдохновение» Андрей Сапронов стал лауреатом премии губернатора Московской области «Лучший по профессии» в номинации «Лучший работник организации дополнительного образования сферы культуры», – говорится в сообщении.

Сапронов – балетмейстер высшей квалификационной категории, лауреат международных конкурсов артистов балета. Он является преподавателем классического танца.

«За победу в конкурсе педагог получил диплом лауреата и денежное вознаграждение», – заключается в сообщении.