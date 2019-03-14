РИАМО - 14 мар. В Чехове с 22 по 24 марта пройдет открытый турнир Московской области на призы заслуженного тренера РФ Анны Дьяченко, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта региона.

В турнире примут участие юные гимнастки со всей России, которые выступят в трех групповых категориях: группа А – гимнастки, выступающие по правилам FIG, группы В и С – гимнастки, выступающие по упрощенной программе.

«Первенство включит в себя выступления в индивидуальной и групповой программах. Соревнования будут проведены по международным правилам FIG 2017-2020. Соревнования примет местный Дворец спорта «Олимпийский», – говорится в сообщении.

Официальным информационным партнером турнира стал портал общественно-спортивного движения «Живу Спортом» – живуспортом.рф.

«Анна Дьяченко является именитым тренером, взрастившим мощное поколение гимнасток. Ее подопечные – Александра Солдатова, Анастасия Татарева, Мария Толкачева, Екатерина Селезнева – задают самую высокую планку в этом виде спорта и регулярно занимают места на пьедесталах различных соревнований. Турнир для юных гимнасток в Чехове – мероприятия интересное и полезное. У сотни юных спортсменок будет возможность заявить о себе, продемонстрировать свои умения и навыки», – подчеркнул министр физической культуры и спорта региона Роман Терюшков.