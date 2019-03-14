РИАМО – 14 мар. Росавиация закрыла воздушное пространство России для самолетов Boeing 737 MAX, сообщает в четверг «Интерфакс».

Ранее в Эфиопии произошла авиакатастрофа, в которой погибли 157 человек, находившихся на борту Boeing 737 MAX 8. После чего котировки акций корпорации Boeing обрушились, во всем мире начали запрещать эксплуатацию этих лайнеров. Причем это уже вторая за пять месяцев трагедия с участием лайнера – в октябре самолет индонезийской авиакомпании Lion Air разбился у острова Ява, погибли 181 пассажир и восемь членов экипажа.

«Росавиация через средства авиационной связи разослала уведомления NOTAM для всех, кто летает, о том, что в воздушном пространстве РФ полеты самолетов этой модификации до особого указания запрещены», — сказал глава Росавиации Александр Нерадько.

В мире насчитывается более 380 Boeing 737 MAX, их используют 59 авиакомпаний.