РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 14 мар. В подмосковном Подольске в четверг наградили победителей соревнований по пулевой стрельбе среди инвалидов, мероприятие было приурочено к пятилетию присоединения Крыма, передает корреспондент «РИАМО в Подольске».

В преддверии Дня защитника Отечества и пятилетия присоединения Крыма к России спортклуб инвалидов «Корсар» и подольская городская организация всероссийского общества инвалидов совместно провели традиционные соревнования по стрельбе из пневматической винтовки среди инвалидов. В турнире приняли участие более 20 человек.

«По итогам соревнований места распределились следующим образом: в личном зачете среди мужчин третье место занял Валерий Коперский, второе место получил Николай Гранков, первое место – Константин Подымаков. Среди женщин третье место получила Галина Коробова, второе – Наталья Дереча, а первое – Ирина Агеева. В командном первенстве победила команда первичной организации ПГО ВОИ микрорайона Шепчинки», – сказала председатель ПГО ВОИ Татьяна Круглова.

Победители и призеры получили медали и грамоты, а команда-победитель – почетный кубок. В завершение мероприятия участников пригласили на чаепитие.

Всего в настоящее время в спортклубе «Корсар-Спорт» занимается различными видами спорта более 200 инвалидов городского округа.