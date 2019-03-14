РИАМО - 14 мар. Проект планировки территории транспортно-пересадочного узла (ТПУ) «Автозаводская», расположенной в Даниловском районе Южного округа Москвы, прошел публичные слушания, говорится в сообщении пресс-службы Москомархитектуры.

Общая площадь территории подготовки проекта составляет 18,7 гектара. Она расположена вблизи южного вестибюля станции метро «Автозаводская» Замоскворецкой линии метрополитена и ограничена 1-м и 2-м Кожуховским проездом, улицей Сайкина и Автозаводской.

«Объекты капитального строительства ТПУ «Автозаводская» расположены на участке 8,7 гектара. Проект планировки предусматривает реконструкцию двух наземных пешеходных переходов со спуском на платформу МЦК. А также строительство двух конкорсов – распределительных залов для пассажиров, площадь каждого из них составит 2 тысячи квадратных метров», – сообщила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

Она пояснила, что надземные пешеходные переходы соединяющие объекты ТПУ и прилегающие жилые кварталы будут реконструированы.

«Создание нового транспортного узла обеспечит комфортную пересадку пассажиров и повысит их безопасность. Проект планировки планируется к утверждению до конца 2019 года», – заключила Княжевская.