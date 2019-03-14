РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 14 мар. В Подольске более 30 студентов учреждений средне-профессионального и высшего образования приняли участие в соревнованиях по шашкам и шахматам в рамках Универсиады, первое место по шашкам заняла команда колледжа имени Александра Никулина, по шахматам – команда Московского областного медицинского колледжа №5, сообщается на сайте администрации горокруга.

Соревнования по шашкам и шахматам прошли 13 марта на базе спортивного комплекса «Труд».

«Более 30 человек стали участниками очередного этапа Универсиады студентов учреждений средне-профессионального и высшего образования городского округа Подольск. По итогам турнира, по шашкам первое место заняла команда подольского колледжа имени Александра Никулина, второе место у ребят из Московского областного медицинского колледжа №5, бронза досталась команде университета «Синергия».

В шахматах лучшими стали студенты Московского областного медицинского колледжа №5, вторая ступень пьедестала у колледжа имени Никулина, третье место у Московского областного колледжа информации и технологий.

Следующий этап Универсиады соревнования по настольному теннису пройдет 20 марта на базе Дворца культуры «Октябрь» на улице Свердлова, 38. Начало в 10:00.