РИАМО – 14 мар. Более 90 пандусов для маломобильных групп граждан очистили от наледи в Подмосковье по предписаниям областного Госадмтехнадзора, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

Инспекторы Госадмтехнадзора не только следят за уборкой от снега дорог, тротуаров и нежилых зданий, но и проверяют, чтобы от снега очищались пандусы и подъемы для лиц с ограниченными возможностями.

«С начала зимы по предписаниям службы в 189 внутридворовых территориях, среди жильцов которых есть инвалиды-колясочники, очищено от льда и навалов снега 96 специальных съездов-пандусов и парковочные места для инвалидов в более 90 дворах», – сказал главный государственный административно-технический инспектор Московской области Сергей Бизяев.

Он подчеркнул, что с началом сезона зимней уборки, инспекторы территориальных отделов были ориентированы на приоритетное проведение надзора и принятия мер по устранению выявленных нарушений на территории социально значимых объектов, а также на территориях, связанных с посещениями лиц с ограниченными возможностями.