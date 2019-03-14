РИАМО - 14 мар. Около 80 врачей пришли работать в Подмосковье с начала 2019 года, всего планируется трудоустроить в региональные учреждения более 450 медиков, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

«С начала 2019 года в учреждения здравоохранения Московской области трудоустроились 78 врачей, из них 47 – участковые терапевты, педиатры и врачи общей практики и 31 – узкие специалисты», – сообщил министр здравоохранения региона Дмитрий Матвеев.

Он отметил, что ликвидации кадрового дефицита в подмосковных учреждениях здравоохранения уделяется пристальное внимание.

«Мы понимаем, насколько важно обеспечить доступной медицинской помощью все население Подмосковья. В этом году мы планируем привлечь для работы в наши учреждения более 450 медиков. Однако необходимо не просто закрыть вакантные ставки. Главное, чтобы привлекаемые врачи имели высокий уровень профессиональной подготовки», – отметил Матвеев.

В лидерах по привлечению специалистов – Раменский район (шесть врачей), Королев (пять врачей) и Подольск (четыре врача).

Министр напомнил, что в Московской области предусмотрены меры поддержки медицинских специалистов, работающих в подмосковных медучреждениях: программа по обеспечению медиков жильем «Социальная ипотека», программа «Земский доктор» – поддержка врачей и фельдшеров, пришедших работать в сельскую местность, а также так называемая «губернаторская доплата» в размере до 32 тысяч рублей участковым врачам-терапевтам, педиатрам и врачам общей практики.