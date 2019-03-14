РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 14 мар. Физкультурно-спортивный клуб инвалидов «Корсар-Спорт» в Подольске приобрел новый электрический пулеулавливатель для занятий по стрельбе, сообщил «РИАМО в Подольске» замдиректора спортклуба Сергей Брагин.

«В нашем физкультурно-спортивном клубе инвалидов «Корсар-Спорт» округа можно заниматься различными видами спорта. Всего у нас занимается более 200 человек. В настоящее время (в 2019 году – ред.) мы приобрели, благодаря подольскому предприятию АО ОКБ «Гидропресс», новую установку – электрический пулеулавливатель для занятий по стрельбе. Это электронная и современная установка, которая будет использоваться и для тренировки, и на соревнованиях», – сказал Брагин.

Он отметил, что также в будущем планируется ввести на постоянной основе занятия по горным лыжам. Руководство спортклуба планирует постепенно приобретать и необходимый для этого инвентарь.