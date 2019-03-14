РИАМО - 14 мар. Работу по систематизации и приведению объектов дорожного сервиса в соответствие с требованиями законодательства продолжат в Подмосковье в 2019 году, планируется проверить более 1 тысячи автомоек и автосервисов, сообщил в четверг журналистам министр потребительского рынка и услуг Московской области Владимир Посаженников.

«В этом году мы планируем провести порядка 12 межведомственных комиссий. Это тяжелая работа, но в этом году мы выйдем где-то за тысячу объектов. Придем не оценки ставить, а посмотреть, понять, что у них (предпринимателей – ред.) не хватает, помочь с документацией. Мы стремимся к тому, чтобы предприниматели сами проявили сознательность», - сказал Посаженников.

Как уточняется в презентации к выступлению Посаженникова, уже проведено семь заседаний Московской областной межведомственной комиссии по вопросам потребительского рынка, на которых рассмотрено соответствие 411 объектов дорожного и придорожного сервиса, осуществляющих деятельность на территории 25 муниципалитетов. Лишь 5% из них соответствуют требованиям законодательства.