РИАМО - 14 мар. Суд Москвы оставил в силе предписание Россельхознадзора, выданное организации, нарушившей земельное законодательство РФ в Подмосковье, так, владелец семи участков сельскохозяйственного назначения заплатит штраф в размере 100 тысяч рублей, говорится в сообщении пресс-службы управления Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям.

ЗАО «Кварцевые пески» – собственник семи земельных участков сельскохозяйственного назначения, расположенных в Раменском районе, общей площадью 56,5 гектаров. Землевладелец не выполнил в срок предписание надзорного органа, в частности, не провел мероприятия по улучшению, защите земель и охране почв от ветровой, водной эрозии и предотвращению других процессов и иного негативного воздействия на окружающую среду, а также не устранил зарастание участков сорной растительностью. Кроме того, собственник не реализовал условия для введения земельных участков в сельскохозяйственный оборот.

«За выявленные нарушения управлением Россельхознадзора в отношении ЗАО «Кварцевые пески» составлен протокол об административном правонарушении, повторно выдано предписание об устранении выявленных нарушений. Материалы административного дела переданы в судебный участок №217 Раменского судебного района Московской области для принятия решения», – говорится в сообщении.

Решением мирового суда ЗАО «Кварцевые пески» за невыполнение в установленный срок предписания оштрафовано на 100 тысяч рублей. Общество не согласилось с предписанием и обратилось в Арбитражный суд Москвы с заявлением о признании предписания недействительным.

«В конце февраля 2019 года Арбитражный суд города Москвы отказал ЗАО «Кварцевые пески» в удовлетворении требований полностью – предписание управления Россельхознадзора оставлено без изменений», – заключается в материале.