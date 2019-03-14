РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 14 мар. В подмосковных Люберцах, Котельниках, Дзержинском, Лыткарине за два месяца текущего года выявили девять случаев коррупционной направленности, сообщил заместитель начальника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции (ОЭБиПК) МУ МВД России «Люберецкое» Александр Кречет.

В четверг в МУ МВД России «Люберецкое» прошла пресс-конференция на тему: «Профилактика и противодействие коррупции». Ее провели в преддверии Дня образования службы по борьбе с экономическими преступлениями, который отмечается 16 марта.

«За январь и февраль 2019 года сотрудники ОЭБиПК МУ МВД России «Люберецкое» выявили 34 экономических преступления. Из них девять – коррупционной направленности», – сказал Кречет.

Он добавил, что в том числе сотрудники отдела задокументировали один факт получения взятки должностным лицом федерального учреждения на территории Люберец.

Кречет пояснил, что мелкой взяткой может считаться сумма до 10 тысяч рублей. От 150 тысяч рублей – взятка в крупном размере, от миллиона рублей – в особо крупном.