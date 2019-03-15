Ступино – город примерно в ста километрах от Москвы, который в 1938 году возник рядом с крупным металлургическим комбинатом. Сегодня он знаменит заводами известных иностранных компаний – например, шоколадным «монстром» «Марс», куда мечтают попасть на работу местные жители. Чем еще славится Ступино и его окрестности, РИАМО рассказала молодая жительница города Алина, которая приучает ступинцев играть в квиз и не хочет покидать родной город.

Счастливое детство без гаджетов

© Евгений Машков

Я родилась в Ступине, и лето проводила у бабушки в деревне, в 10 минутах езды от города. В моем счастливом детстве не было гаджетов – мы все дни напролет играли в казаки-разбойники и прятки. Я бы хотела, чтобы и мои дети бегали по лужам, а весной по ручейкам пускали кораблики. Здесь у детей есть все шансы провести свои самые счастливые годы именно так.



В ступинской школе я получила вполне достойное образование. Сначала училась в лицее, потом поняла, что мне ближе гуманитарное направление, и перешла в школу № 5. Все мои одноклассники, которые учились старательно, поступили куда хотели. Кроме того, у нас была активная жизнь вне школы – например, в 10 классе мы путешествовали по Европе и объехали 10 столиц за 8 дней.

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Вузы у нас в городе преимущественно технические, но есть и филиалы МФЮА и РосНОУ (Российский новый университет), где тоже можно получить неплохое образование. Коме того, есть два средне-специальных образовательных заведения – авиационно-металлургический техникум и областной медицинский колледж.

Я же получила высшее образование в московском вузе по профилю реклама, журналистика и дизайн, а заодно поняла, что не могу жить в большом городе. Когда я жила в Москве, мне постоянно хотелось в свой тихий и уютный город, поэтому при первой возможности я уезжала домой. Получив диплом, я вернулась обратно в Ступино.

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Жизнь кипит без суеты

Ступино отнюдь не провинциальный город. Жизнь здесь кипит, но при этом без суеты и спешки, как в Москве. В последние годы город сильно изменился в лучшую сторону – здесь есть все для людей: построили несколько торговых центров, два кинотеатра, множество кафешек и ресторанов, боулинг, бильярды и клубы. Мне нравятся два заведения – Loft Bar и ресторан-бар Shizgara.

В городе постоянно проводятся разные мероприятия для молодежи: КВН, День студента, Масленица, студенческая весна и многие другие.

Ступинцы любят спорт – и дети, и взрослые. В нашем городе очень популярен хоккей и футбол, есть своя хоккейная команда «Капитан», наши ребята неплохо играют. У детей особой популярностью пользуются секции по футболу и гимнастике.

Ступино и окрестности – это множество заводов и фабрик. Работу найти можно, вакансий много, но все зависит от отрасли. У нас работают иностранные заводы «Марс», «Кимберли Кларк», «Кнауф Инсулейшн» и еще много всего. Со знанием иностранного языка устроиться туда на хорошую должность вполне возможно. Кстати, «Марс» – это не только шоколадки. Есть еще завод Mars Petcare, где производятся корма для животных.

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Самый чистый город

© Евгений Машков © Евгений Машков © Евгений Машков 1 из 3

Наш город не раз получал звание самого чистого в Подмосковье – и это правда. Улицы в основном очень ухоженные, домики еще сталинской постройки в центре города – опрятные. Люди, оказавшиеся здесь проездом, сразу отмечают, что город очень симпатичный и интересный.

Монументальный советский ДК с Лениным, городская баня, похожая на театр, множество памятников – туристам в городе будет нескучно.

© сайт лагеря Детская здравница им. Гагарина © сайт лагеря Детская здравница им. Гагарина © сайт лагеря Детская здравница им. Гагарина 1 из 3

В Ступинском районе есть отличный лагерь – Детская здравница имени Ю.А. Гагарина. Сюда съезжаются ребята из Москвы и области, многие обретают здесь друзей и проводят вместе не одно лето и зиму. Я много раз отдыхала в этом лагере, а потом работала там, поэтому от души рекомендую родителям хотя бы раз отправить туда ребенка.

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Равнение на Сашу Гудкова

© из личного архива © из личного архива 1 из 2

После окончания университета я стала заниматься организацией мероприятий для молодежи – так в Ступине появился проект «Летс Квиз».

Квиз – это развлекательная интеллектуальная барная викторина. В нее играют большой дружеской компанией или в кругу коллег. Квиз очень похож на «Что? Где? Когда?», только формат более развлекательный.

Понемногу эта тема в городе начала развиваться. Прошло два года, и теперь наша команда проводит квиз каждые две недели примерно для четырехсот человек. В общем, теперь молодежи в Ступине точно есть чем заняться по выходным!

Считаю, что в Ступине вполне можно реализоваться в творческом и каком угодно плане. Достаточно привести один яркий пример – Саша Гудков, который работает на Первом канале с Иваном Ургантом и ведет свои шоу на Youtube, родился и начал играть в КВН у нас в Ступине. С командой Федора Двинятина он сумел попасть в высшую лигу КВН, а позже остаться работать на Первом канале. Сейчас Саша Гудков окончательно перебрался в Москву, а вот его мама и сестра по-прежнему живут здесь.

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Подмосковные Лужники и чудотворная икона

© Евгений Машков

Окрестности Ступина очень живописны, здесь много красивых мест и водоемов – просто надо знать, куда ехать. Тех, кто впервые оказался в наших краях, я первым делом повезла бы на Оку.

Совсем рядом с городом есть село с «московским» названием Лужники, где работает тот самый завод, выпускающий «Вискас» и «Педигри». Здесь же течет Ока и много хороших мест для отдыха у воды.

Еще один центр притяжения в Ступине – знаменитый Свято-Троицкий Белопесоцкий женский монастырь. Главный храм монастыря – пятиглавый Троицкий собор – был построен в последней четверти XVII века в традициях московского барокко. Собор богато украшен кокошниками, наличниками, колоннами. Открытая лестница ведет в уютную галерею, откуда можно зайти в храм и полюбоваться резным деревянным иконостасом.

В Троицком соборе находится особо чтимая у православных чудотворная икона Божией Матери «Утоли моя печали». Летом очень приятно погулять по территории монастыря, а после посидеть возле пруда и полюбоваться видами на Оку и златоглавую Каширу, которая стоит на другом берегу реки. Еще в монастыре продают очень вкусные продукты – ароматный хлеб и сыр.

Возле монастыря в теплое время года часто проводятся военно-исторические реконструкции событий Великой Отечественной войны. Бывают очень массовые и зрелищные реконструкции, куда съезжаются клубы со всей России, и это однозначно стоит увидеть!

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