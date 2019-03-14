РИАМО - 14 мар. Суд приговорил к двум годам лишения свободы условно бывшего сотрудника Внуковской таможни, который пропустил через «зеленый коридор» пассажиров с коммерческими партиями товаров, сообщается на сайте Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.

«Кунцевский районный суд города Москвы вынес обвинительный приговор в отношении бывшего главного государственного таможенного инспектора отдела специальных таможенных процедур Внуковской таможни. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий)», - говорится в сообщении.

В суде установлено, что с января по март 2016 года таможенный инспектор беспрепятственно пропустил через «зеленый коридор» в аэропорту «Внуково» пассажиров рейса Стамбул - Москва с багажом, в котором находились коммерческие партии товаров, ввоз которых на территорию Таможенного союза запрещен.

В соответствии с позицией государственного обвинителя – представителя Северной транспортной прокуратуры, суд признал подсудимого виновным в инкриминируемом преступлении и назначил ему наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года. Приговор суда в законную силу не вступил.