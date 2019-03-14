РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 14 мар. В подмосковных Люберцах 16 марта пройдет экологическая акция «РазДельный Сбор», в ходе которой жители городского округа могут сдать раздельный мусор, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«Акция по раздельному сбору отходов проходит в люберецких парках традиционно каждую третью субботу месяца. Во время акции волонтеры рассказывают горожанам о правильном обращении с отходами, а также принимают сырье и отправляют его на переработку», – сказал Ружицкий.

Он отметил, что на организованной площадке будут установлены емкости с прикрепленными табличками: «пластик», «стекло», «бумага» и другими.

«Жители горокруга знают, когда состоится очередная акция, поэтому «чистый» мусор собирают дома заранее и привозят его на площадку к волонтерам. В свою очередь волонтеры сортируют мусор по емкостям», – подчеркнул Ружицкий.

После окончания акции на площадки приезжает машина и забирает отсортированные «чистые» отходы на дальнейшую переработку. Организаторы экологического мероприятия – движение «РазДельный Сбор» – предупреждают жителей, чтобы они привозили мусор очищенным от органических отходов.

Акция состоится на территории парка «Наташинские пруды» со стороны улицы Шевлякова и Центрального парка – входная группа со стороны Октябрьского проспекта. Время проведения – с 12:00 до 15:00.