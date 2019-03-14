РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 14 мар. Жителей подмосковных Люберец, Котельников, Дзержинского и Лыткарина призвали сообщать о фактах вымогательства в правоохранительные органы, сообщил заместитель начальника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции (ОЭБиПК) МУ МВД России «Люберецкое» Александр Кречет.

В четверг в МУ МВД России «Люберецкое» прошла пресс-конференция на тему: «Профилактика и противодействие коррупции». Ее провели в преддверии Дня образования службы по борьбе с экономическими преступлениями, который отмечается 16 марта.

«Уважаемые жители Люберец, Котельников, Дзержинского, Лыткарина! Обо всех фактах вымогательства взятки вы можете сообщать в полицию», – сказал Кречет.

Он отметил, что этим правом могут воспользоваться, в том числе студенты, у которых преподаватели вымогают взятки за зачеты и экзамены.

Для передачи факта вымогательства нужно позвонить в отдел экономической безопасности и противодействия коррупции по телефону: 8(495)503-35-13.