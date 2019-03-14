РИАМО – 14 мар. Глава Федеральной налоговой службы (ФНС) Михаил Мишустин заявил, что число зарегистрировавшихся самозанятых граждан в стране уже превысило 40 тысяч человек, передает ТАСС.

«Я скажу, что сейчас их более 40 тысяч», – сказал Мишустин журналистам на полях конкурса управленцев «Лидеры России».

Он напомнил, что это добровольный налоговый режим, удобный для граждан.

В России с 1 января 2019 года стартовал пилотный проект налога на профессиональный доход (НПД), более известный как налог для самозанятых. Фактически это не новый налог – россияне и так обязаны платить отчисления с доходов, а льготный режим, призванный «вывести самозанятых из тени».

Специальный налоговый режим предназначен для граждан, которые оказывают услуги или продают товары самостоятельно, не привлекая для этого наемных работников. Под эту категорию подпадают, например, репетиторы, няни и таксисты. Ставка налога для самозанятых россиян составит 4% для тех, кто работает с физическими лицами, и 6% – для тех, кто сотрудничает с компаниями.