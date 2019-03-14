РИАМО - 14 мар. По предписаниям инспекторов Госадмтехнадзора Подмосковья на территории региона устранили более 250 нарушений содержания объектов теплоснабжения за зимний период, говорится в сообщении пресс-службы надзорного органа.

В материале напоминается, что для проверки состояния наружных частей теплотрасс и иных объектов, поставляющих тепло к строениям на территории населенных пунктов региона, Госадмтехнадзор проводит операцию «Теплотрасса».

«С начала зимы, в ее рамках сотрудники территориальных отделов провели около 370 рейдов. По итогам проверено около 400 наземных объектов теплоснабжения, выявлено и устранено 251 нарушение», – сказал Главный государственный административно-технический инспектор Московской области Сергей Бизяев.

По его словам, в связи с тем, что средняя температура не поднимается выше нуля, вопрос бесперебойного теплоснабжения является одним из основных в данное время года. Именно поэтому инспекторы отводили на устранение нарушений в зимний период минимальные сроки, чтобы наиболее оперативно устранить нарушения.

«Благодаря своевременно принятым инспекторами мерам, устранено повреждение теплоизоляции на 126 наземных участках теплосети, протяженностью около километра. Отремонтировано свыше 50 тепловых камер и колодцев, ликвидировано 87 протечек теплоносителя», – перечислил Бизяев.