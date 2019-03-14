РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 14 мар. Весенний бал проведут 16 марта в Доме культуры «Опалиха» в подмосковном Красногорске, участие бесплатное, сообщается на официальной странице МАУК «Парки Красногорска» в социальной сети «ВКонтакте».

«Приглашаем на весенний бал! В программе различные разновидности вальса, богемская полька, греческий хоровод, фарандола, полонез-мазурка и многие другие танцы», – говорится в сообщении.

Дам ожидают в исторических и современных бальных или вечерних платьях полной длины. Кавалеров – во фраках или костюмах. Сменная танцевальная обувь обязательна для всех. Участники смогут выступить с сольными номерами при наличии собственной фонограммы.

«В перерыве состоится чаепитие», – отмечается в сообщении.

Бал состоится в большом зале ДК «Опалиха». Сбор в 15:00, начало бала в 16:00. Участие бесплатное.

«Соорганизатор бала – студия бального танца «Дилайт», – заключается в материале.